Plochingen (pol)Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Roller-Fahrer ist es am Samstag um kurz nach 11 Uhr im Kreisverkehr am CeramTec-Platz gekommen. Der 63-jährige Fahrer eines Mofa-Rollers befand sich im Kreisverkehr und wollte diesen laut der Polizei in Richtung Otto-Konz-Brücke verlassen. Der 49-jährige Fahrer eines Opel Zafira fuhr von der Fabrikstraße kommend in den Kreisverkehr ein und wollte diesen ebenfalls in Richtung Otto-Konz-Brücke verlassen. Weil er von der Sonne geblendet wurde, übersah er den vor ihm fahrenden Roller und fuhr auf diesen auf. Der Fahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.