Plochingen (pol)In der Nacht von Freitag auf Samstag nahmen Beamten des Polizeireviers Esslingen einen 21-Jährigen vorläufig fest, der im Verdacht steht, an mindestens neun parkenden Autos die Außenspiegel beschädigt zu haben. Wie die Polizei berichtet, wurde am Freitagabend gegen 22.10 Uhr eine verdächtige Person gemeldet, die sich in der Burgstraße an parkenden Fahrzeugen zu schaffen machte. Vor Ort stellten die Beamten an sieben Fahrzeugen jeweils abgetretene Außenspiegel fest, der Täter war bereits geflüchtet. Gegen 0.30 Uhr wurde von mehreren Zeugen an der gleichen Örtlichkeit beobachtet, wie eine männliche Person an weiteren zwei Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigte und anschließend Richtung Bahnhof flüchtete.

Die Zeugen verfolgten den Mann, verloren ihn aber aus den Augen. Kurz darauf meldete ein Taxifahrer, dass er einen aufgebrachten Fahrgast am Bahnhof aufgenommen habe, der behauptete, verfolgt und bedroht worden zu sein. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen stark betrunkenen 21-Jährigen handelte, der aufgrund der Zeugenbeschreibung für sämtliche Beschädigungen im Bereich der Burgstraße als Täter in Betracht kommt. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde der Tatverdächtige zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.