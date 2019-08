Plochingen (pol)Ein über die Straße laufendes Tier war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, welcher sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.40 Uhr, in der Esslinger Straße ereignet hat. Nach Angaben des 18-jährigen Unfallverursachers befuhr er mit seinem Audi R 8 die Esslinger Straße in Richtung Altbach als ein Tier die Fahrbahn überquerte und er deshalb nach rechts auswich. Hierbei kollidierte er zunächst mit zwei am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen bevor sich der Audi überschlug und schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Der 18-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zu weiteren Untersuchungen in ein Klinikum verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 30.000 Euro.