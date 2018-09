Anzeige

Plochingen (pol)Auf 10.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, der am Donnerstagabend, gegen 18.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Moltkestraße entstanden ist. Eine 52 Jahre alte Frau hatte ihren Opel Adam am Straßenrand geparkt und die Fahrertür geöffnet, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, wie die Polizei berichtet. Der 21-jährige Fahrer eines Audi konnte nicht mehr ausweichen und prallte dagegen. Bei der Kollision wurde laut Polizei die Tür des Opel komplett in Richtung Motorhaube gedrückt.