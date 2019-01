Anzeige

Plochingen (pol) Am Dienstagabend ist es auf der Querspange zur B10 auf Grund von einer Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von 15.000 Euro gekommen.

Wie die Polizei berichtet wollte um 18.25 Uhr eine 29-jährige Skodafahrerin von der L 1201 an der dortigen Lichtzeichenanlage in die B10 in Richtung Esslingen einbiegen. Als die Skodafahrerin angefahren war, kam ihr ein 46-jähriger BMW-Fahrer aus Richtung Plochingen entgegen. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß in deren Verlauf der Skoda der 29-Jährigen auf dem Dach landete. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden mit dem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen, da diese nicht mehr fahrbereit waren. Während der Unfallaufnahme musste die Auffahrt zurB10 gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990420 zu melden.