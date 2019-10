Plochingen (pol)Am Montag um 21:30 wurde der Polizei eine Bedrohung mit Messer gegen eine mehrköpfige Personengruppe im Bereich "Am Fischbrunnen" gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand bedrohte ein 25-jähriger Syrer nach einem verbalen Disput Teile dieser Personengruppe mit einem Messer. Laut Polizei konnte der 25-Jährige mit Unterstützung des Polizeihubschraubers im Rahmen der Fahndung von Einsatzkräften festgenommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und musste von mehreren Einsatzkräften fixiert werden. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Tatverdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Es gab keine verletzten Personen. Gerüchte in den sozialen Netzwerken über eine Straftat im Bereich Plochingen entbehren laut Polizei jeglicher Grundlage.