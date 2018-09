Anzeige

Plochingen (pol)Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 1201 ist ein Autofahrer leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Zwei Pkw wurden dabei derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren. Ein 26-Jähriger war kurz nach 19.30 Uhr mit seinem VW Golf von Aichschieß kommend in Richtung Plochingen unterwegs und fuhr wohl aufgrund Unachtsamkeit auf den abbremsenden Audi A3 eines 19-Jährigen auf. Dieser verletzte sich laut Polizei leicht, eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war jedoch nicht notwendig. Beide Autofahrer kümmerten sich in der Folge in Eigenregie um den Abtransport ihrer Fahrzeuge, an denen ein Blechschaden von zirka 10.000 Euro entstand.