Plochingen (pol)Schwer verletzt wurde eine Zwölfjährige nach Polizeiangaben am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in der Esslinger Straße. Ein 51-jähriger Radfahrer war gegen 12.30 Uhr auf dem kombinierten Fuß-Radweg in der Esslinger Straße ortsauswärts unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Wilhelmstraße lief ihm unvermittelt das Mädchen vor das Fahrrad. Es kam zur Berührung zwischen dem Kind und dem Pedelec, woraufhin das Kind stürzte und sich schwer verletzte. Die Zwölfjährige musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden.