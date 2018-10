Anzeige

Plochingen (pol) Auf Bargeld hatte es ein noch Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Praxis in der Esslinger Straße eingebrochen ist. Am Sonntagmorgen, gegen 9.30 Uhr, wurde entdeckt, dass ein Einbrecher ein Fenster eingeschlagen und sich so Zutritt zu den Behandlungsräumen verschafft hatte. Im Empfangsbereich wuchtete er mehrere Schubladen auf und durchwühlte sie. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem fielen ihm neben einer Wechselgeldkasse auch die Kaffeekasse in die Hände. Mit seiner Beute in Wert von wenigen Euro machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.