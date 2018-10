Anzeige

Plochingen (pol) In eine Gaststätte in der Neckarstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und 7.30 Uhr wuchtete der Einbrecher mit brachialer Gewalt eine Nebentür auf und gelangte so in die Gasträume. Dort machte er sich am Tresen zu schaffen und hebelte die Kassenschublade auf. Weil dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er, soweit bislang bekannt ist, ohne Beute wieder abziehen. Allerdings hinterließ er einen Schaden, der auf mehrere hundert Euro beziffert wird. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen