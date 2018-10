Anzeige

Plochingen (ots)Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Volksfestbesuchern im Alter von 23 bis 29 Jahren ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.10.2018) gegen 0 Uhr in einem Regionalexpress zwischen Esslingen und Plochingen gekommen, gibt die Bundespolizei bekannt. Zeugenaussagen zufolge gerieten die beiden 23- und 28-jährigen Männer offenbar aufgrund eines Sitzplatzes zunächst in verbale Streitigkeiten, bevor der Jüngere seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Die 29-jährige Begleiterin des mutmaßlichen Täters kratzte den Reisenden zusätzlich im Gesicht, sodass dieser mehrere kleine Verletzungen erlitt. Alarmierte Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei trafen alle Beteiligten beim nächsten Halt in Plochingen im Zug an. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die beiden alkoholisierten deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.