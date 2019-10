Plochingen (pol)Der Geldspielautomat eines Imbisses in der Plochinger Zehntgasse ist in der Nacht zum Freitag zum Ziel eines Kriminellen geworden. Laut Angaben der Polizei hebelte ein Unbekannter zwischen 22 Uhr und acht Uhr zunächst die Eingangstür des Gebäudes auf und öffnete in der Folge ebenso gewaltsam den Automaten. Danach flüchtete der Täter mit dem darin befindlichen Bargeld unerkannt. Die Höhe der Diebesbeute sowie der angerichtete Schaden können noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt.