Plochingen (pol) Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen eine Begrenzungsmauer gefahren. Der 27-Jährige war kurz nach 20 Uhr mit einem Auto auf der Schorndorfer Straße in Richtung Stumpenhof unterwegs, wie die Polizei berichtet. An der Einmündung Im Burris kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen die Mauer.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da er diesen verloren hatte. Das Auto musste geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.