Plochingen (pol)Der Brand einer Gartenhütte im Bereich des Alter-Berg-Wegs hat am Montagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt, so die Poliezi. Die Hütte auf einem umzäunten Gartengrundstück war gegen 21.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte nicht mehr verhindern, dass die Hütte vollständig niederbrannte. Zwei in der Hütte gelagerte Gasflaschen erschwerten laut Polizei die Löscharbeiten zusätzlich, sodass diese sich bis gegen zwei Uhr hinzogen. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.