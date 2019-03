Plochingen (pol) Eine Toyota-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 9.30 kurz nach dem Kreisverkehr am Ortseingang mit einem hellen Auto zusammengestoßen. Die 59-jährige war nach dem Kreisverkehr am in Richtung Neckarstraße gefahren als der andere Fahrer die Kurve schnitt und den Toyota rammte. Laut Polizei fuhr der Unbekannte nach dem Unfall weiter. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden, der Schaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen - Hinweise können telefonisch über 0711/3990-420 gegeben werden.