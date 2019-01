Anzeige

Plochingen (pol)Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch in eine Gaststätte in der Marktstraße eingebrochen. Der Täter hebelte nach Polizeiangaben zwischen Mitternacht und 7.45 Uhr eine Nebentür der Gaststätte auf und gelangte so in die Räume. Da er offensichtlich nichts fand, was für ihn von Interesse war, flüchtete er anschließend unerkannt ohne Beute. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.