Anzeige

Plochingen (pol)Ein unbekannter Täter ist in der Schulstraße über die Haustüre in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und hat Silbergeschirr erbeutet. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, hebelte der Einbrecher laut der Polizei die Hauptzugangstüre auf. Im Gebäude gelangte er über einen Keller zur Garage. Dort erbeutete er mehrere Kisten mit Silbergeschirr im Wert von mehreren tausend Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-330 um Zeugenhinweise.