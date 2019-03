10.03.2019 Auto kommt in Plochingen von der Straße ab und prallt gegen Betonblumenkasten.

Plochingen (red)Am Sonntagmittag kurz vor 13 Uhr kam es auf der Schorndorfer Straße in Plochingen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Ford befuhr die Schorndorfer Straße aus Richtung Stumpenhof kommend. Auf Höhe des Mühlhaldenwegs kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonblumenkasten. Der Fahrer wurde verletzt und musste mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehren aus Deizisau und Plochingen waren für Sicherungsmaßnahmen vor Ort. Die Feuerwehr Aichwald leistete am Unfallort Erste Hilfe.