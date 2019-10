28.10.19 Ein Porsche Cayenne ist am Montag in Plochingen in Brand geraten. Quelle: SDMG

28.10.19 Ein Porsche Cayenne ist am Montag in Plochingen in Brand geraten. Quelle: SDMG

28.10.19 Ein Porsche Cayenne ist am Montag in Plochingen in Brand geraten. Quelle: SDMG