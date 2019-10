Plochingen (pol)Ein unglücklicher Auffahrunfall hat sich am Mittwochabend vor dem Plochinger Bahnhof ereignet. Ein 46-jähriger Fahrschüler war laut Polizei kurz nach 19 Uhr auf einem BMW Motorrad von der Wilhelmstraße herkommend in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs.

Hinter ihm fuhr sein 37-jähriger Fahrlehrer in einem VW Golf. Der Fahrlehrer fuhr dabei etwas näher an seinen Fahrschüler heran, um die richtige Fußstellung zu überprüfen. Fatalerweise musste der Motorradfahrer in diesem Moment verkehrsbedingt abbremsen, da ein Fußgänger den Zebrastreifen vor dem Bahnhof überqueren wollte. Dem 37-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und er prallte gegen das Motorrad. Der Fahrschüler stürzte daraufhin zu Boden und musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 5500 Euro.