Anzeige

Plochingen (red)Am Sonntagmittag hat in der Friedrichstrasse in Plochingen ein Fahrzeug eines Plochinger Bestattungshauses gebrannt. Der Motorraum stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mit einem Löschrohr. Anwohner hörten offenbar kurz zuvor noch Geräusche, die klangen, als wäre die Standheizung des Fahrzeugs aktiv. Das deutet auf einen möglichen technischen Defekt hin. Die Plochinger Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen an der Einsatzstelle.