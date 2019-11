Filderstadt-Plattenhardt (pol)Deutlich alkoholisiert war eine junge Fahrerin, die am Montagabend auf der Hofwiesenstraße (L 1209) einen Verkehrsunfall verursacht hat. Laut Polizeiangaben war die 22-Jährige gegen 19.35 Uhr mit ihrem Skoda Citigo auf der Hofwiesenstraße in Richtung Hohenheimer Straße unterwegs. Weil sie aber viel zu schnell fuhr, kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Warnbake und krachte knapp 50 Meter weiter gegen einen Baum, wo ihr Wagen völlig demoliert zum Stehen kam. Sie musste nachfolgend vom Rettungsdienst mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes in die Klinik gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei der Frau fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als einer Promille, weshalb sie zudem noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Ihr Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten mit im Einsatz.