Plattenhardt (pol)Erheblich verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend am Kreisverkehr Schulstraße / Osttangente ereignet hat. Nach Polizeiangaben war ein 56-Jähriger gegen 17.45 Uhr mit seinem 2er BMW von der Schulstraße herkommend in den Kreisverkehr eingefahren. Als er diesen nach rechts in Richtung Freizeitbad verlassen wollte, übersah er einen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt die Osttangente auf dem Fußgängerüberweg überqueren wollte und sich bereits auf der Fahrbahn befand. Der 35-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.