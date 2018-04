Anzeige

Kirchheim (pol) Am Freitag, gegen 19.10 Uhr, ist es in der Vorderen-/Mörikestraße in Kirchheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Die 19-jährige Fahrerin eines Renault erkannte das Rotlicht an der Bedarfsampel zu spät und übersah den verbotswidrig über die Fußgängerfurt von links kommenden 13-jährigen Pedelec-Fahrer. Durch die Kollision kam der Zweiradfahrer zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur ärztlichen Versorgung vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 1.000 Euro.