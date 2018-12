Anzeige

Neuhausen (pol) Zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, ist vom Firmengelände eines Autohauses in der Hegaustraße ein silberner Opel Vivaro gestohlen worden, berichtet die Polizei. An dem nicht zugelassenen Fahrzeug sind unter Umständen die Kennzeichen ES-KI 5436 angebracht. Diese sind im selben Tatzeitraum ebenfalls vom Firmengelände entwendet worden. Der Pkw hat einen Wert von rund 22.000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhausen unter der Telefonnummer 07158/9516-0