Frickenhausen (pol) Am Montagabend, gegen 19 Uhr, sind bei einem Unfall auf der K1240 zwischen Tischardt und Kohlberg ein Motorradfahrer und seine Sozia leicht verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die 57-jährige Fahrerin eines Fiat in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo ihr die beiden 61-jährigen Biker auf dem Motorrad entgegenkamen. Dem Motorradfahrer blieb keine Zeit mehr auszuweichen, so dass der PKW den BMW des 61-Jährigen touchierte. Trotz der Berührung gelang es ihm, seine Maschine aufrecht zu halten und so einen Sturz zu verhindern. Seine Mitfahrerin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden.