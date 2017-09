Anzeige

Remseck am Neckar (red) - Am Samstagabend ist die Feuerwehr Remseck gegen 19.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert worden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen PKW vor, welcher in einen Garten eines Wohnhauses gerast war. Hierbei wurden zwei Personen schwer verletzt, allerdings nur eine Person in dem Wagen eingeklemmt, wodurch die Rettung erschwert war. Nach ungesicherten Ausgaben von Zeugen war der PKW mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs und krachte auf regennasser Fahrbahn durch einen Zaun in den Garten. Ein Ersthelfer gab gegenüber unserer Agentur an, dass die Insassen vermutlich alkoholisiert waren. Dies führte er auf den Atemgeruch der Verletzten zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.