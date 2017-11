Anzeige

Kirchheim (pol) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person ist es am Samstag gegen 12.55 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Nabern und Weilheim gekommen. Eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr laut der Polizei die K 1252 in Richtung Weilheim und kam aus unbekannter Ursache mit den rechten Rädern in den unbefestigten Fahrbahnrand. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab und prallte letztendlich frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Versorgung der Verletzten und dem Bergen des Fahrzeuges durch einen Abschleppdienst war die Fahrbahn nur einspurig befahrbar. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.