Anzeige

Filderstadt-Bonlanden (pol/lh)Die Unachtsamkeit einer 20-jährigen Autofahrerin hat am Montagabend bei Bonlanden zu einem Verkehrsunfall geführt. Mit ihrem Mercedes war die junge Frau gegen 18.15 Uhr in der Metzinger Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs und wollte anschließend in den Kreisverkehr in Richtung Harthausen einfahren. Den zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisel befindlichen, 33-jährigen Fahrer eines Motorrollers hatte sie offenbar übersehen. Nach Polizeiangaben kam es zu einer Streifkollision der Fahrzeuge, bei welcher der Zweiradlenker und seine 32-jährige Mitfahrerin zu Fall kamen. Sie zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die Autofahrerin einen Schock erlitt, wurde auch sie medizinisch betreut. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 1.500 Euro. Aufgrund des Verkehrsaufkommens kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.