Baltmannsweiler (pol) Am Freitagabend ist gegen 22.50 Uhr eine 18-Jährige mit ihrem Opel Corsa von der Fahrbahn abgekommen, wobei drei Personen verletzt worden sind. Die Fahranfängerin war mit vier Mitfahrern auf der Baacher Straße in Richtung Schnait unterwegs und geriet in einer scharfen Linkskurve auf regennasser Straße ins Schleudern. Dabei kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte zunächst einen Holzgartenzaun und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Die Fahrerin wurde, ebenso wie zwei 18-jährige Mitfahrer, leicht verletzt. Die Personen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.