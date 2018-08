Anzeige

Weilheim (red)Glimpflich ging ein Verkehrsunfall auf der L1213 am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr aus. Eine 27-Jährige befuhr die Landstrasse von Gruibingen in Richtung Weilheim als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In einer Rechtskurve fuhr sie in eine Böschung. Die Feuerwehr befreite die Dame aus Ihrem Fahrzeug. Verletzt wurde sie zum Glück nur leicht.

Weitere Informationen folgen.