Anzeige

Nürtingen (pol) - Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr hat sich in der Straße Zementwerk ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin von einem Autofahrer übersehen und angefahren worden ist. WIe die Polizei berichtet, fuhr der 56-jährige mit seinem Pkw die Straße Zementwerk entlang und wollte nach rechts in Richtung Metzinger Straße abbiegen. Hierbei kam es dann zur Kollision mit der 37-jährigen Fußgängerin, welche die Fahrbahn von links nach rechts überqueren wollte. Laut Polizei kam sie hierdurch zu Fall und zog sich leichtere Verletzungen zu, welche im Anschluss in einer Klinik behandelt werden mussten.Ein Schaden am Pkw entstand nicht.