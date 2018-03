Anzeige

Aichtal (pol) - Ein Schwerverletzter und 10.500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend auf der Kreisstraße 1225 Höhe der Abfahrt der Bundesstraße 312 ereignet hat. Der 20-jährige Lenker eines Pkw Renault befuhr gegen 20.30 Uhr die Bundesstraße 312 aus Reutlingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. An der Ausfahrt Aichtal-Nord fuhr er von dieser ab, um seine Fahrt anschließend in Richtung Harthausen fortzusetzen. Beim Einfahren in die Kreisstraße 1225 übersah er einen vorfahrtsberechtigten, aus Richtung Harthausen kommenden, 37-jährigen Traktorlenker. Nachfolgend kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 20-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Laut Polizei musste er durch die Feuerwehr Aichtal, welche mit 24 Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Zur Behandlung seiner

Verletzungen wurde der 20-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Bereich der Unfallstelle war aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten für ungefähr eine Stunde voll gesperrt.