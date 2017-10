Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Pkw-Brand gekommen. Ein 18-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr die Hirschstraße entlang und hörte plötzlich ein leises Knallgeräusch aus dem Motorraum. Als wenig später auch noch Rauch aufstieg, stellte er den Wagen an der Einmündung zur Martin-Luther-Straße ab und verließ das Fahrzeug. Gerade noch rechtzeitig, da inzwischen bereits Flammen sichtbar waren. Mit Hilfe von Anwohnern konnte der Brand bis zum endgültigen Ablöschen durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften angerückt war, auf den Motorenraum beschränkt werden, der jedoch vollständig ausbrannte. An dem 18 Jahre alten Golf entstand ein Totalschaden in Höhe von geschätzt etwa 1.000 Euro.