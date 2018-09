Anzeige

Reichenbach (pol) Am Freitagabend hat es zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer gekracht. Die beiden Unfallbeteiligten waren in der Karlstraße in Reichenbach unterwegs gewesen.

Wie die Polizei berichtet, soll ein 25-jähriger Esslinger gegen 18.45 Uhr aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Christofstraße gefahren sein. Dann wollte er mit seinem Mercedes nach links in die Christofstraße abbiegen. "Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne übersah er einen

entgegenkommenden 77-jährigen Pedelec-Fahrer aus Notzingen", heißt es in der Polizeimeldung.

Im Einmündungsbereich sei es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen. Dabei stürzte der 77-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in eine Klinik verbracht. Der entstandene Schaden beträgt, laut Polizeimeldung, circa 2.000 Euro.