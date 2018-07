Anzeige

Aichtal (pol) Das Auto eines 83-Jährigen ist am Samstag um 16 Uhr in Aichtal in der Verlängerung der Lindenstraße in Grötzingen in Flammen aufgegangen, während er sein Feld begutachtete. Wie die Polizei mitteilte, saß ein 83-Jähriger aus Filderstadt mit seinem Mercedes auf einer Spurrinne auf, als er seine Feldfrüchte begutachten wollte. Kurze Zeit später fing der Pkw Feuer und brannte in der Folge vollständig aus. Der Fahrer hielt sich in diesem Moment bereits nicht mehr in seinem Auto auf. Auch ein daneben liegender Komposthaufen sowie 25 Quadratmeter Ackerfläche brannten nieder. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Feuerwehren von Aichtal, Filderstadt, Neckartailfingen und Wolfschlugen waren mit 42 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen an der Brandbekämpfung beteiligt. Die Brandursache ist im Moment noch unklar. Es liegen laut Polizei keine Hinweise auf eine Straftat vor.