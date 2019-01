Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Bei einem Verkehrsunfall in Musberg ist am Mittwochmorgen ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Ein 35 Jahre alte Autofahrer kam nach Angaben der Polizei gegen ein Uhr aus Richtung Oberaichen und übersah einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Wagen. Er fuhr ungebremst auf diesen auf, wodurch beide Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Wie eine Untersuchung vor Ort durch den Rettungsdienst ergab, war der Fahrer unverletzt geblieben.