Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Mittwochabend ereignete sich gegen 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus in Leinfelden-Echterdingen. Aufgrund eines technischen Defektes blinkten laut Polizei alle Ampeln im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Plieninger Straße gelb. Der 31-jährige Fahrer eines Audi A3 übersah dies und wurde von einem vorfahrtsberechtigen Linienbus seitlich erfasst. Durch den Aufprall wurden zwei Fahrgäste des Busses, sowie eine Mitfahrerin im Audi leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in nahe gelegene Kliniken gebracht. Sowohl am Linienbus, als auch am Audi, entstand je ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.