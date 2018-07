Anzeige

Nürtingen (red)Zu einem Brand in der Austrasse in Nürtingen-Zizishausen mussten am Sonntagabend die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nürtingen und Zizishausen sowie des DRK ausrücken. Vermutlich wegen eines technischen Defektes kam es zu einem Pkw-Brand, der auch auf das Carport übergriff. Die Feuerwehr hatte den Brand am Pkw und am Carport schnell unter Kontrolle. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten. Über die Höhe des Schadens liegen zurzeit keine Angaben vor.