Anzeige

Kohlberg (pol) - Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr musste eine VW-Polo-Fahrerin aus Neuffen laut eigenen Angaben einem entgegenkommenden unbekannten Pkw ausweichen. Die 21-Jährige war demnach auf der K1240 von Kohlberg nach Tischardt unterwegs, als sie dem unbekannten Fahrer in einem Kurvenbereich etwa auf Höhe des Friedhofes auswich. Dabei geriet sie ins Schleudern, kam im weiteren Verlauf nach links von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und landete im Straßengraben. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Polo konnte mithilfe des Geländewagens eines Familienangehörigen aus dem Graben gezogen werden. An diesem und am Leitpfosten entstand ein Schaden. Gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten beschrieb sie das entgegenkommende Fahrzeug,das in Richtung Kohlberg fuhr, lediglich als dunkel und mittelgroß. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nun unter der Nummer 07022/92240 Zeugen zu dem Vorfall.