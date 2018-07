Anzeige

Wernau (pol/lh)Der Polizeiposten Wernau ermittelt gegen einen Unbekannten, der am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Junkersstraße einen abgestellten Audi aufgebrochen hat. Nach Polizeiangaben öffnete der Täter zwischen sieben Uhr und 15 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug die Fahrertür und erbeutete Bargeld und Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe der Beschädigungen an der Fahrertür können noch nicht beziffert werden.