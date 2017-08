Wernau (pol) - Auf den Geldbeutel und eine Sonnenbrille hatte es laut Polizei ein Dieb abgesehen, der am Dienstag im Zeitraum zwischen 9 und 19 Uhr die Scheibe der Fahrertüre eines Ford Focus einschlug. Das Fahrzeug stand in der Köngener Straße am Rad-/Gehweg Plochingen-Köngen unterhalb von Gartengrundstücken. In der Geldbörse befanden sich eine geringe Menge Bargeld und verschiedene Dokumente.

