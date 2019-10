Hochdorf/Reichenbach (pol) Ein Pkw-Aufbrecher hat in der Nacht zum Donnerstag sein Unwesen in Hochdorf und Reichenbach getrieben. Vermutlich ein und derselbe Täter schlug an vier Fahrzeugen jeweils eine Scheibe der Fahrer-/oder Beifahrertür ein und durchwühlte im Anschluss die Mittelkonsolen sowie die Handschuhfächer.

Betroffen waren laut Polizei jeweils ein Auto im Ostring, auf den Parkflächen bei den Sportanlagen in der Straße Aspen sowie der Porschestraße in Hochdorf und ein Fahrzeug auf dem Park & Ride Parkplatz in der Heinrich-Otto-Straße in Reichenbach. Der Täter erbeutete lediglich etwas Münzgeld sowie einen grünen Eastpack Rucksack mit Kleidung und Turnschuhen. Der angerichtete Schaden dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen.