Denkendorf (pol)Unbekannte Pkw-Aufbrecher haben in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitagmorgen, 7.15 Uhr, in drei Fällen zugeschlagen. Dabei nahmen die Täter laut Polizei zwei in der Straße Im Pfarrgarten und in der Friedrichstraße geparkte BMW und einen in der Richard-Wagner-Straße abgestellten VW Tiguan ins Visier. Während sich die Unbekannten an den BMW-Modellen über eingeschlagene Seitenfenster einen Zugriff in den Innenraum verschafften, ist noch unklar, wie sie in den Tiguan eindringen konnten, berichtet die Polizei. Aus den Fahrzeugen wurden zwei Multifunktionslenkräder und zwei Navigationssysteme ausgebaut. Aus einem Auto entwendeten die Unbekannten zusätzlich noch einen Laptop und eine Geldbörse. Der Wert der Beute liegt bei mehreren tausend Euro. Auch der durch den Ausbau angerichtete Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Neuhausen nimmt unter 07158/95160 Hinweise entgegen.