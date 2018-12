Anzeige

Esslingen (pol) Auf hochwertige Lenkräder hatten es Pkw-Aufbrecher im Laufe des Wochenendes abgesehen. In der Zeit von Samstag, 15.30 Uhr, bis Montag, sechs Uhr, begaben sich die Unbekannten in den Hinterhof eines Autohändlers in der Dornierstraße in Sirnau. Dort schlugen sie an sieben Fahrzeugen der Marke BMW jeweils eine Seitenscheibe ein.

Anschließend bauten die Täter die Lenkräder der Marke "M-Sportlenkrad Airbag Multifunktion" aus. Weiterhin fehlte aus einem der Pkw ein hochwertiges Navigationsgerät. Der Wert des Diebesguts wird mit rund 20.000 Euro angegeben.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf zirka 3.500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3451595 um sachdienliche Hinweise.