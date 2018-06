Anzeige

Filderstadt (pol)Am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr kam es nach Polizeiangeaben auf einem Feldweg zwischen Sielmingen und Bernhausen zu einem Unfall mit einer Pferdekutsche. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet das Pferd der einspännigen Kutsche eines 48-Jährigen, die in Richtung Wolfäckerstraße unterwegs war, in Panik und ging durch. Dabei galoppierte das Tier querfeldein und sprang eine Böschung hinauf. Als es die Böschung wieder hinabrannte, kippte die Kutsche um und der 48-Jährige wurde zu Boden geworfen. Das Pferd stürzte anschließend ebenfalls und wurde unter der Kutsche eingeklemmt. Bei dem Unfall erlitt der Führer des Gespanns schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werdem. Das Tier konnte von den Einsatzkräften befreit und anschließend durch einen Veterinär untersucht werden. Dabei stellte sich heraus, dass es nur leicht verletzt wurde. An der Kutsche entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.