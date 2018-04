Anzeige

Kirchheim (pol) Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Ostersonntag, kurz nach Mitternacht am Bahnhof in Kirchheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zunächst mehrere Personen verbal in Streit. Schließlich wurde geschubst, wobei ein 21-Jähriger aus Weilheim Boden fiel. Kurz danach wurde ihm aus der gegnerischen Gruppe heraus vermutlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, wobei er leicht verletzt wurde.

Beim Eintreffen der inzwischen von Zeugen gerufenen Polizei flüchteten mehrere Personen zu Fuß. Weitere Beteiligte konnten im Bahnhofsbereich angetroffen werden. Das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/501-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung und zu den Personen machen können.