Denkendorf (pol)Mehrere Säcke mit leeren Pfandflaschen und Dosen im Wert von über 200 Euro sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestohlen worden. Laut Polizei kletterten die Diebe zwischen 18:30 und 7 Uhr bei einem Markt in der Berlinerstraße über die Umzäunung eines Platzes, auf dem das Leergut gelagert wurde. Um die Beute weg zu transportieren, wurde wohl ein größeres Fahrzeug, zumindest ein Kombi verwendet, so die Polizei. Jezt sucht der Polizeiposten Neuhausen nach Zeugen - Hinweise können Sie telefonisch mitteilen über 07158/95160.