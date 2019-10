Ostfildern (pol)Ein Mann ist laut Polizeiangaben am Dienstagnachmittag auf einem Firmengelände in Scharnhausen zwischen zwei Transportern eingeklemmt und verletzt worden. Ein 28-Jähriger fuhr kurz vor 16 Uhr mit seinem Fiat Ducato rückwärts von der Elly-Beinhorn-Straße vor ein Hallentor der Firma. Zu diesem Zeitpunkt parkte dort bereits ein Transporter desselben Typs. Dessen Fahrer befand sich am hinteren linken Eck seines Fahrzeugs, um die Ladeplane zu verschließen. Der 59-Jährige wurde zwischen den beiden Transporter eingeklemmt. Durch Schreie und Winken konnte er den Unfallverursacher auf seine missliche Lage aufmerksam machen. Dieser setzte seinen Fiat daraufhin ein Stück nach vorne und befreite den Eingeklemmten. Er musste mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.