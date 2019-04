Schlaitdorf (pol) Tödliche Verletzungen zugezogen hat sich eine 75-jährige Pedelec-Fahrerin nach einem Sturz am Nachmittag des Karfreitags. Die Dame befuhr gegen 15.30 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad den Radweg entlang der abschüssigen K1256 von Schlaitdorf in Richtung Neckartailfingen und stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Die Schwerverletzte, die zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag sie im Laufe der Nacht ihren schweren Verletzungen.